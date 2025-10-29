PSM Makassar Tunjuk Tomas Trucha, Debut Kontra Madura United

JPNN.com

Rabu, 29 Oktober 2025 – 05:27 WIB
Manajemen PSM Makassar langsung menunjuk pelatih baru berkebangsaan Republik Ceko, Tomas Trucha setelah ditinggal Bernando Tavares. Tomas Trucha diperkenalkan manajemen PSM Makassar, Selasa (28/10) malam. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, MAKASSAR - Teka-teki pelatih baru PSM Makassar akhirnya terjawab.

Manajemen PSM Makassar langsung menunjuk pelatih baru berkebangsaan Republik Ceko, Tomas Trucha setelah ditinggal Bernardo Tavares.

Pelatih berlisensi Pro A UEFA ini resmi diperkenalkan kepada suporter dan awak media di Official Store PSM Makassar, Selasa (28/10) malam.

Tomas Trucha yang hadir di Makassar sejak beberapa terakhir kabarnya langsung debut memimpin skuad Juku Eja saat menantang Madura United, Minggu (2/11) mendatang di Stadion Gelora BJ Habibie, Pare-pare.

Tomas Trucha akan memimpin Pasukan Ramang yang sebelumnya dipimpin caretaker Ahmad Amirudin di laga lanjutan Super League 2025-2026.

Sebelum sesi perkenalan Selasa malam, Tomas Trucha terlihat memantau latihan Rasyid Bakri Cum sius di Stadion Kalegowa.

Pelatih 54 tahun ini juga terlihat melihat fasilitas pendukung, seperti ruangan gim beserta kelengkapan alat-alatnya dan ruangan fisioterapis berikut kelengkapannya.

Tomas pun tidak lupa menyapa semua pemain, staf pelatih dan ofisial tim di ruang ganti.

