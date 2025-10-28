Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren kemenangan beruntun pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 kontra Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Bali United yang bermain agresif sejak menit awal dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persita dengan skor akhir 0 – 0.

Meski tidak sampai kalah, hasil ini cukup mengecewakan para pemain Bali United.

Pasalnya, hasil itu membuat Bali United tertahan di papan tengah, tepatnya peringkat kedelapan dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali seri dan dua kali kalah.

Menurut gelandang Bali United Kadek Agung hasil imbang sebisa mungkin tak terulang saat menjamu Persib Bandung pada Sabtu (1/11) mendatang.

“Saya mengajak rekan-rekan pemain untuk fokus dalam persiapan tim, memperbaiki kendala yang terjadi di laga terakhir untuk meraih kemenangan pekan depan,” ujar Kadek Agung dilansir dari laman klub.

Kadek Agung sebenarnya berpeluang menjebol gawang Persita yang dikawal Igor Rodrigues.

Pesepak bola asal Luwus, Marga, Tabanan, itu memiliki tiga peluang terbuka yang bisa saja menjadi gol bagi Serdadu Tridatu.