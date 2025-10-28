JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing

Selasa, 28 Oktober 2025 – 14:22 WIB
Tekad Kadek Agung saat Bali United vs Persib Bandung, Fokus Finishing - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Kadek Agung berduel dengan penyerang Persita Hokky Caraka di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (25/10) lalu. Kadek Agung bersiap menghadapi laga kontra Persib, Sabtu (1/11) lalu. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren kemenangan beruntun pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 kontra Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Bali United yang bermain agresif sejak menit awal dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persita dengan skor akhir 0 – 0.

Meski tidak sampai kalah, hasil ini cukup mengecewakan para pemain Bali United.

Baca Juga:

Pasalnya, hasil itu membuat Bali United tertahan di papan tengah, tepatnya peringkat kedelapan dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali seri dan dua kali kalah.

Menurut gelandang Bali United Kadek Agung hasil imbang sebisa mungkin tak terulang saat menjamu Persib Bandung pada Sabtu (1/11) mendatang.

“Saya mengajak rekan-rekan pemain untuk fokus dalam persiapan tim, memperbaiki kendala yang terjadi di laga terakhir untuk meraih kemenangan pekan depan,” ujar Kadek Agung dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Kadek Agung sebenarnya berpeluang menjebol gawang Persita yang dikawal Igor Rodrigues.

Pesepak bola asal Luwus, Marga, Tabanan, itu memiliki tiga peluang terbuka yang bisa saja menjadi gol bagi Serdadu Tridatu.

Menurut gelandang Bali United Kadek Agung hasil imbang sebisa mungkin tak terulang saat menjamu Persib Bandung pada Sabtu (1/11) mendatang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kadek agung bali united Persib persib bandung persita gelandang Bali United vs Persib Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap - JPNN.com Bali

    Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

  2. Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga - JPNN.com Bali

    Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

  3. Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang - JPNN.com Bali

    Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU