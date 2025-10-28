Persita Digdaya Dalam 7 Laga Terakhir, Carlos Pena Buka Suara, Terungkap

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita dalam performa positif.

Dalam sembilan laga terakhir Super League 2025-2026, Persita Tangerang tak pernah kalah dalam tujuh pertandingan.

Pada laga terakhir kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Jumat (25/10) lalu, Persita berhasil menahan tuan rumah dengan skor 0 – 0.

Fakta ini menunjukkan Persita makin stabil dalam bermain musim ini.

“Kami ingin menjadi tim solid, memberikan yang terbaik hingga titik akhir.

Kami ingin menjadi tim yang tak ingin menyerah.

Ingin bertarung hingga akhir laga, di setiap pertandingan. Saya yakin akan hal itu,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Dan keyakinan itu terwujud saat bermain di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.