Laga Bali United vs Persita Diramaikan Anak Down Syndrome, PIK POTADS Bangga

bali.jpnn.com, GIANYAR - Ada yang berbeda pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Pada laga tersebut, kedua tim yang bertanding diantar anak-anak istimewa menuju lapangan.

Anak-anak spesial itu menjadi bagian dari player escort yang tergabung dalam komunitas Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome (PIK POTADS) Bali.

Total 22 anak down syndrome ini masuk ke dalam lapangan dengan dipegang oleh para pemain dari Bali United dan juga Persita.

Ketua PIK POTADS Bali Amelia Priscilla Munisa Fernando Siandana mengucapkan rasa terima kasih diberi kesempatan manajemen dan panitia pelaksana pertandingan Bali United pada laga kontra Persita.

Ini menjadi kesempatan kedua yang diperoleh anak-anak Istimewa itu menjadi player escort di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Kesempatan pertama terjadi pada musim 2023-2025.

“Kami keluarga besar PIK POTADS Bali mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan tim manajemen Bali United untuk kali kedua ini.