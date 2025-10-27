Tekad Kadek Agung Setelah Disentil Johnny Jansen, Kecewa Eksekusi Peluang

JPNN.com

Senin, 27 Oktober 2025 – 16:07 WIB
Gelandang Bali United Kadek Agung berduel dengan pemain Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren kemenangan beruntun pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 kontra Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Bali United yang bermain agresif sejak menit awal dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persita dengan skor akhir 0 – 0.

“Saya rasa semua pemain telah bekerja keras untuk meraih tiga pojn pada laga ini, tetapi sayang belum bisa.

Baca Juga:

Semoga dalam pertandingan selanjutnya, kami bisa meraih tiga poin,” ujar gelandang Bali United Kadek Agung dilansir dari laman klub.

Kadek Agung sebenarnya tampil apik pada laga kontra Persita.

Pesepak bola asal Luwus, Marga, Tabanan, ini berhasil menciptakan sejumlah peluang matang.

Baca Juga:

Namun, karena kehilangan fokus, Kadek Agung gagal mengeksekusi peluang itu menjadi gol.

Pelatih Johnny Jansen pada sesi konferensi pers bahkan langsung menyentil peluang yang dihasilkan pemain mudanya itu.

Kadek Agung sebenarnya tampil apik pada laga kontra Persita. Pesepak bola asal Luwus, Marga, Tabanan, ini berhasil menciptakan sejumlah peluang matang.
