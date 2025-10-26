JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

Minggu, 26 Oktober 2025 – 19:59 WIB
Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga - JPNN.com Bali
Bek kiri Persita Mario Jardel berharap rentetan hasil positif dengan tak terkalahkan dalam tujuh laga ini bisa terus berlanjut pada laga berikutnya. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita kembali melanjutkan tren positif tak kunjung kalah dalam tujuh laga terakhir setelah menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0 meski kalah statistik dari tuan rumah.

Hasil positif ini mendapat apresiasi bek kiri Persita Mario Jardel yang menyabet Man of the Match (MoTM) pada laga tersebut.

Baca Juga:

Mario Jardel berharap rentetan hasil positif dengan tak terkalahkan dalam tujuh laga ini bisa terus berlanjut pada laga berikutnya.

Bagi Mario Jardel, satu poin di laga tandang adalah hasil yang baik.

“Tentunya Alhamdulillah kami bisa mendapatkan satu poin.

Baca Juga:

Ini laga yang tak mudah untuk kami, menghadapi tim sekuat Bali (United), apalagi kami bermain tandang,” ujar Mario Jardel dilansir dari laman klub.

Menurut Mario Jardel, skuad Laskar Cisadane akan bekerja keras pada laga selanjutnya untuk meraih hasil terbaik.

Hasil positif ini mendapat apresiasi bek kiri Persita Mario Jardel yang menyabet Man of the Match (MoTM) pada laga tersebut.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bek kiri persita Mario Jardel bali united Bali United vs Persita Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga - JPNN.com Bali
    Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga
  2. Bali United vs Persita Berakhir 0-0, Johnny Jansen Sentil Kinerja Lini Serang - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita Berakhir 0-0, Johnny Jansen Sentil Kinerja Lini Serang

  3. Bali United vs Persita: Johnny Jansen Bangga Meski Gagal Menang, Ini Alasannya - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Johnny Jansen Bangga Meski Gagal Menang, Ini Alasannya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU