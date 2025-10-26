Bek Kiri Persita Puas Rebut Satu Poin dari Bali United, Sangat Berharga

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita kembali melanjutkan tren positif tak kunjung kalah dalam tujuh laga terakhir setelah menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0 meski kalah statistik dari tuan rumah.

Hasil positif ini mendapat apresiasi bek kiri Persita Mario Jardel yang menyabet Man of the Match (MoTM) pada laga tersebut.

Mario Jardel berharap rentetan hasil positif dengan tak terkalahkan dalam tujuh laga ini bisa terus berlanjut pada laga berikutnya.

Bagi Mario Jardel, satu poin di laga tandang adalah hasil yang baik.

“Tentunya Alhamdulillah kami bisa mendapatkan satu poin.

Ini laga yang tak mudah untuk kami, menghadapi tim sekuat Bali (United), apalagi kami bermain tandang,” ujar Mario Jardel dilansir dari laman klub.

Menurut Mario Jardel, skuad Laskar Cisadane akan bekerja keras pada laga selanjutnya untuk meraih hasil terbaik.