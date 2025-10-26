Bali United vs Persita Berakhir 0-0, Johnny Jansen Sentil Kinerja Lini Serang

JPNN.com

Gelandang Bali United Jordy Bruijn melepaskan tendangan dihalangan pemain Persita saat kedua tim bentrok di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam. Kedua tim bermain imbang 0 - 0. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal melanjutkan tren kemenangan beruntun pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 kontra Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Bali United yang bermain agresif sejak menit awal dipaksa bermain imbang oleh tim tamu, Persita dengan skor akhir 0 – 0.

“Saya pikir, kami mengontrol hampir seluruh laga pada babak pertama, bermain dengan baik, menciptakan beberapa peluang.

Namun, Anda bisa melihat lawan (Persita) adalah tim yang bagus dan bermain disiplin.

Meski demikian saya bangga tim kami terus berkembang walau gagal meraih kemenangan,” ujar Johnny Jansen.

Upaya Johnny Jansen memperbaiki performa Ricky Fajrin Cum sius seusai keluar ruang ganti tidak banyak membawa hasil.

Persita justru mengambil alih pertandingan. Apalagi setelah mantan pemain Bali United Eber Bessa dimasukkan pelatih Persita Carlos Pena.

Meski dalam kondisi tertekan, Bali United masih mampu menghadirkan beberapa peluang.

Mantan juru taktik klub Eredivisie, PEC Zwolle ini juga menyinggung performa striker Bali United yang masih jauh dari ekspektasi suporter.
