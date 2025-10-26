Bali United vs Persita: Johnny Jansen Bangga Meski Gagal Menang, Ini Alasannya

JPNN.com

Minggu, 26 Oktober 2025 – 07:12 WIB
Pemain Bali United tos sebelum memulai laga kontra Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam. Bali United dipaksa bermain imbang Persita 0 - 0. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal mengulangi dua kemenangan beruntun setelah pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 ditahan imbang tim tamu Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Bali United dipaksa bermain imbang 0 – 0 oleh Persita dalam pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga.

Secara statistik, Bali United sebenarnya unggul tipis daripada tim tamu, Persita.

Oleh karena itu, hasil imbang ini cukup adil.

"Pada babak pertama, kami menguasai pertandingan dengan menciptakan beberapa peluang, hanya belum berbuah gol,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Lalu di 15 menit babak kedua, tim lawan menguasai permainan sebelum akhirnya kami kembali menguasai pertandingan.

Kami berusaha mengendalikan permainan,” imbuh Johnny Jansen.

Dalam pertandingan kemarin, penguasaan bola pemain Bali United mencapai 55 persen, sementara Persita hanya 45 pemain.

Pelatih Bali United Johnny Jansen tetap bangga dengan tim meski gagal menang saat melawan Persita mengingat lawan adalah tim berkualitas
