Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita kembali melanjutkan tren positif tak kunjung kalah dalam tujuh laga terakhir setelah menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil laga ini tidak mempengaruhi posisi klasemen kedua kesebelasan.

Persita masih bertahan di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan dua kali kalah.

Poin Persita sama dengan Persija yang pada laga sebelumnya mengalahkan tuan rumah Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Bali United tertahan di peringkat ketujuh dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali seri dan dua kali kalah.

Pelatih Carlos Pena mengatakan hasil imbang yang diperoleh dalam laga Bali United versus Persita menjadi yang terbaik bagi kedua tim.

“Pertandingan bagus dari kedua tim. Saling menghormati keduanya, permainan sangat taktikal ditunjukan oleh kedua tim,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.