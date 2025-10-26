JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil

Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil

Minggu, 26 Oktober 2025 – 06:46 WIB
Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil - JPNN.com Bali
Pelatih Persita Carlos Pena menyaksikan laga anak asuhnya melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam. Carlos Pena mengatakan hasil imbang yang diperoleh dalam laga Bali United versus Persita menjadi yang terbaik bagi kedua tim. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita kembali melanjutkan tren positif tak kunjung kalah dalam tujuh laga terakhir setelah menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0.            

Hasil laga ini tidak mempengaruhi posisi klasemen kedua kesebelasan.

Baca Juga:

Persita masih bertahan di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan dua kali kalah.

Poin Persita sama dengan Persija yang pada laga sebelumnya mengalahkan tuan rumah Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Bali United tertahan di peringkat ketujuh dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali seri dan dua kali kalah.

Baca Juga:

Pelatih Carlos Pena mengatakan hasil imbang yang diperoleh dalam laga Bali United versus Persita menjadi yang terbaik bagi kedua tim.

“Pertandingan bagus dari kedua tim. Saling menghormati keduanya, permainan sangat taktikal ditunjukan oleh kedua tim,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

Pelatih Carlos Pena mengatakan hasil imbang yang diperoleh dalam laga Bali United versus Persita menjadi yang terbaik bagi kedua tim.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persita Bali United vs Persita Carlos Pena Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil - JPNN.com Bali
    Bali United vs Persita: Carlos Pena Puas Hasil Imbang, Adil
  2. Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

  3. Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU