Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal mengulangi dua kemenangan beruntun setelah pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 ditahan imbang tim tamu Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil imbang ini cukup adil mengingat kedua kesebelasan bermain apik pada laga ini.

Secara statistik, Bali United sebenarnya lebih unggul daripada tim tamu, Persita.

Penguasaan bola pemain Bali United mencapai 55 persen, sementara Persita hanya 45 pemain.

Agresivitas pemain Bali United terlihat dari jumlah tembakan yang dilepaskan sepanjang laga, yakni mencapai 13 kali, enam di antaranya mengarah ke gawang Persita.

Pemain Persita masih kalah agresif, hanya melepaskan tujuh kali shots on target, tetapi lima di antaranya tepat sasaran.

Skuad Serdadu Tridatu juga berhasil menciptakan tujuh kali peluang matang, sementara Laskar Cisadane hanya empat kali.