JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 21:29 WIB
Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali
Kapten Bali United Ricky Fajrin berduel dengan penyerang Persita Hokky Caraka di Stadion Kapten Dipta, Sabtu (25/10). Persita menahan imbang tuan rumah Bali United dengan skor 0 - 0. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal mengulangi dua kemenangan beruntun setelah pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 ditahan imbang tim tamu Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0.

Hasil imbang ini cukup adil mengingat kedua kesebelasan bermain apik pada laga ini.

Baca Juga:

Secara statistik, Bali United sebenarnya lebih unggul daripada tim tamu, Persita.

Penguasaan bola pemain Bali United mencapai 55 persen, sementara Persita hanya 45 pemain.

Agresivitas pemain Bali United terlihat dari jumlah tembakan yang dilepaskan sepanjang laga, yakni mencapai 13 kali, enam di antaranya mengarah ke gawang Persita.

Baca Juga:

Pemain Persita masih kalah agresif, hanya melepaskan tujuh kali shots on target, tetapi lima di antaranya tepat sasaran.

Skuad Serdadu Tridatu juga berhasil menciptakan tujuh kali peluang matang, sementara Laskar Cisadane hanya empat kali.

Bali United gagal mengulangi dua kemenangan beruntun setelah pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 ditahan imbang tim tamu Persita
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persita Bali United vs Persita Super League Statistik Bali United vs Persita Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali
    Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah
  2. Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali

    Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen

  3. Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali

    Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU