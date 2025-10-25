Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita kembali melanjutkan tren positif tak kunjung kalah dalam tujuh laga terakhir setelah menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0.

Peluang demi peluang yang dihadirkan pemain kedua tim tidak mampu mengubah hasil akhir pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi ini.

Hasil laga ini tidak mempengaruhi posisi klasemen kedua kesebelasan.

Persita masih bertahan di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan dua kali kalah.

Poin Persita sama dengan Persija yang pada laga sebelumnya mengalahkan tuan rumah Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Bali United tertahan di peringkat ketujuh dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali seri dan dua kali kalah.

Hasil imbang ini sebenarnya sesuai prediksi.