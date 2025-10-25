JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen

Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 21:14 WIB
Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
Striker Bali United Boris Kopitovic gigit jari setelah gagal memanfaatkan peluang menjadi gol saat melawan Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam. Kedua kesebelasan bermain dengan skor imbang 0 - 0. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita kembali melanjutkan tren positif tak kunjung kalah dalam tujuh laga terakhir setelah menahan imbang tuan rumah Bali United pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Persita berhasil menahan imbang Bali United dengan skor kacamata 0 – 0.

Peluang demi peluang yang dihadirkan pemain kedua tim tidak mampu mengubah hasil akhir pertandingan yang berlangsung dengan tensi tinggi ini.

Baca Juga:

Hasil laga ini tidak mempengaruhi posisi klasemen kedua kesebelasan.

Persita masih bertahan di peringkat ketiga klasemen Super League 2025-2026 dengan 17 poin, hasil dari lima kali menang, dua kali seri dan dua kali kalah.

Poin Persita sama dengan Persija yang pada laga sebelumnya mengalahkan tuan rumah Madura United dengan skor tipis 1 – 0.

Baca Juga:

Bali United tertahan di peringkat ketujuh dengan 13 poin, hasil dari tiga kali menang, empat kali seri dan dua kali kalah.

Hasil imbang ini sebenarnya sesuai prediksi.

Persita kembali melanjutkan tren positif tak kunjung kalah dalam tujuh laga terakhir setelah menahan imbang tuan rumah Bali United di Stadion Dipta, Gianyar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persita Persita On Fire bali united Bali United vs Persita Super League 2025-2026 Klasemen Super League Persija Carlos Pena Johnny Jansen

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Unggul Statistik, Persita Sukses Redam Tuan Rumah

  2. Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen - JPNN.com Bali
    Persita Tak Kunjung Kalah, Tahan Imbang Bali United 0 – 0, Cek Klasemen
  3. Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali

    Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU