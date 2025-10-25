JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 07:29 WIB
Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali
Bek asing Persita Tamirlan Kozubaev optimistis Laskar Cisadane bisa terus melanjutkan tren positif musim ini dengan mengalahkan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam ini. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita dalam tren positif menjelang laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Seusai kalah dari Persebaya pada 16 Agustus 2025 lalu, Persita berhasil menahan imbang Madura United (24/8) dan lima kali menang pada pertandingan berikutnya.

Kemenangan yang diperoleh Persita terjadi pada saat melawan PSM Makassar (2 – 1), Persijap (2 – 1), Persib Bandung (2 – 1), Semen Padang (2 – 0) dan PSIM Yogyakarta (4 – 0).

Baca Juga:

Sama seperti pelatih Carlos Pena, bek asing Persita Tamirlan Kozubaev optimistis Laskar Cisadane bisa terus melanjutkan tren positif musim ini.

Head to Head kedua kesebelasan yang banyak berpihak ke tuan rumah Bali United tidak bisa menjadi ukuran, Persita bakal kalah seperti musim-musim sebelumnya.

“Sama seperti yang pelatih katakan, kami punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga ini.

Baca Juga:

Jadi, kami harus selalu siap untuk setiap laga yang kami hadapi,” ujar Tamirlan Kozubaev dilansir dari laman klub.

Menurutnya, Bali United adalah tim besar dan punya semangat menjadi yang terbaik di setiap musim.

Bek asing Persita Tamirlan Kozubaev optimistis Laskar Cisadane bisa terus melanjutkan tren positif musim ini dengan mengalahkan Bali United
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persita bali united Tamirlan Kozubaev Carlos Pena Bali United vs Persita persita tangerang Partai Final Bali United vs Persita Tangerang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final - JPNN.com Bali
    Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final
  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam

  3. Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU