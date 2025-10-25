Persita Siap Melanjutkan Tren Positif di Bali, Tamirlan: Ini Partai Final

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persita dalam tren positif menjelang laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Seusai kalah dari Persebaya pada 16 Agustus 2025 lalu, Persita berhasil menahan imbang Madura United (24/8) dan lima kali menang pada pertandingan berikutnya.

Kemenangan yang diperoleh Persita terjadi pada saat melawan PSM Makassar (2 – 1), Persijap (2 – 1), Persib Bandung (2 – 1), Semen Padang (2 – 0) dan PSIM Yogyakarta (4 – 0).

Sama seperti pelatih Carlos Pena, bek asing Persita Tamirlan Kozubaev optimistis Laskar Cisadane bisa terus melanjutkan tren positif musim ini.

Head to Head kedua kesebelasan yang banyak berpihak ke tuan rumah Bali United tidak bisa menjadi ukuran, Persita bakal kalah seperti musim-musim sebelumnya.

“Sama seperti yang pelatih katakan, kami punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan laga ini.

Jadi, kami harus selalu siap untuk setiap laga yang kami hadapi,” ujar Tamirlan Kozubaev dilansir dari laman klub.

Menurutnya, Bali United adalah tim besar dan punya semangat menjadi yang terbaik di setiap musim.