Bali United vs Persita: Carlos Pena Percaya Diri, Ajang Balas Dendam

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Carlos Pena percaya diri membawa Persita meraih hasil positif pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam.

Kepercayaan diri itu muncul setelah Carlos Pena membawa Persita berhasil meraih lima kemenangan beruntun musim ini.

Seusai kalah dari Persebaya pada 16 Agustus 2025 lalu, Persita berhasil menahan imbang Madura United (24/8) dan lima kali menang pada pertandingan berikutnya.

Kemenangan yang diperoleh Persita terjadi pada saat melawan PSM Makassar (2 – 1), Persijap (2 – 1), Persib Bandung (2 – 1), Semen Padang (2 – 0) dan PSIM Yogyakarta (4 – 0).

“Persiapan kami (Persita) berjalan dengan baik.

Kami memiliki waktu yang cukup untuk menjalani laga melawan Bali United,” ujar Carlos Pena dilansir dari laman klub.

“Kami punya waktu yang cukup juga untuk pemulihan kondisi fisik dari laga sebelumnya.

Kami tiba di Bali, Kamis (23/10) lalu dan sudah menjalani latihan resmi untuk menghadapi laga ini,” imbuh Carlos Pena.