Bali United vs Persita: Brandon Wilson Teringat Momen Kontra Eber Bessa, Seru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duel Bali United kontra Persita berlangsung pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) besok.

Laga tersebut tak hanya melibatkan dua tim, tetapi juga individu pemain, terutama legiun asing, yakni antara Brandon Wilson dan eks gelandang Bali United, Eber Bessa.

Saat itu, Eber Bessa yang berseragam Bali United, sementara Brandon Wilson berstatus pemain Ha Noi FC.

Kedua tim bertemu dalam ajang turnamen Hana Play Cup 2024 yang berlangsung pada Januari silam.

Kedua tim saat itu bermain imbang 1 – 1.

Ada momen yang sulit dilupakan kedua pemain.

Eber Bessa saat itu harus menerima kartu merah karena bersinggungan dengan Brandon Wilson dalam perebutan bola di arena tengah lapangan.

“Ya, saya ingat momen itu pernah bertemu di Vietnam.