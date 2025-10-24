Bali United tak Gentar Menghadapi Persita, Puji Kualitas Anak Asuh Carlos Pena

JPNN.com

Jumat, 24 Oktober 2025 – 13:22 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen memastikan Serdadu Tridatu siap menghadapi Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United tak gentar menghadapi Persita pada laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) besok.

Meski Persita mengantongi modal mentereng dengan mencetak lima kemenangan beruntun, tetapi Bali United tidak takut sama sekali.

Pelatih Johnny Jansen memastikan Bali United telah mengantisipasi kekuatan sang tamu yang kini ditangani pelatih anyar Carlos Pena.

“Persita adalah lawan yang bagus.

Kami sudah menganalisis permainan mereka karena akan menjadi pertandingan yang berat,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Persita menjelma menjadi tim menakutkan awal musim ini.

Di tangan mantan pelatih Persija Jakarta Carlos Pena, Persita berhasil mengalahkan sejumlah tim papan atas Super League 2025-2026.

Seusai kalah dari Persebaya pada 16 Agustus 2025 lalu, Persita berhasil menahan imbang Madura United (24/8) dan lima kali menang pada pertandingan berikutnya.

