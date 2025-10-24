Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penjaga gawang Bali United Mike Houptmeijer mulai merasakan kenyamanan bermain di Super League, dan menetap di Pulau Dewata.

Sejak dikontrak awal musim, mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini telah tinggal di Bali kurang lebih lima bulan.

Mike Houptmeijer mengaku sangat menikmati pulau Bali sebagai tujuan destinasi berlibur para wisatawan dunia

Menurut Mike, Bali sudah menjadi rumah kedua untuk dirinya yang bekerja untuk Serdadu Tridatu.

“Bali terasa seperti rumah.

Gaya hidup di sini santai, tetapi di saat yang sama, segala sesuatu di sekitar klub sangat profesional,” ujar Mike Houptmeijer dilansir dari laman klub.

“Saya menikmati keseimbangan, berlatih di level tinggi, dan kemudian memiliki kesempatan untuk memulihkan diri dan menikmati pulau ini.

Orang-orangnya sangat ramah, dan energi positif itulah yang membuat saya merasa nyaman di sini,” kata Mike Houptmeijer.