JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif

Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif

Jumat, 24 Oktober 2025 – 07:45 WIB
Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif - JPNN.com Bali
Kiper Bali United Mike Houptmeijer latihan bersama tim di fasilitas latihan di pesisir Pantai Purnama, Gianyar. Mike mengaku mulai nyaman di Bali. Foto: Instagram @mikehouptmeijer

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penjaga gawang Bali United Mike Houptmeijer mulai merasakan kenyamanan bermain di Super League, dan menetap di Pulau Dewata.

Sejak dikontrak awal musim, mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini telah tinggal di Bali kurang lebih lima bulan.

Mike Houptmeijer mengaku sangat menikmati pulau Bali sebagai tujuan destinasi berlibur para wisatawan dunia

Baca Juga:

Menurut Mike, Bali sudah menjadi rumah kedua untuk dirinya yang bekerja untuk Serdadu Tridatu.

“Bali terasa seperti rumah.

Gaya hidup di sini santai, tetapi di saat yang sama, segala sesuatu di sekitar klub sangat profesional,” ujar Mike Houptmeijer dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

“Saya menikmati keseimbangan, berlatih di level tinggi, dan kemudian memiliki kesempatan untuk memulihkan diri dan menikmati pulau ini.

Orang-orangnya sangat ramah, dan energi positif itulah yang membuat saya merasa nyaman di sini,” kata Mike Houptmeijer.

Kiper Bali United Mike Houptmeijer mengaku sangat menikmati pulau Bali sebagai tujuan destinasi berlibur para wisatawan dunia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mike Hauptmeijer Bali bali united Super League 2025-2026 PEC Zwolle Liga Indonesia

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif - JPNN.com Bali
    Mike Houptmeijer Nyaman di Bali, Jadi Energi Positif Tampil Impresif
  2. Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita - JPNN.com Bali

    Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita

  3. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU