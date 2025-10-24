JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita

Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita

Jumat, 24 Oktober 2025 – 07:05 WIB
Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita - JPNN.com Bali
Kiper Bali United Mike Hauptmeijer dalam performa terbaik bersama tim, menjadi modal melawan Persita di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) besok. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Meski baru lima bulan berseragam Bali United, Mike Houptmeijer menorehkan prestasi cukup mentereng.

Yang terbaru, mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle ini menyabet penghargaan sebagai Man of the Match (MoTM) pada laga Bali United kontra tuan rumah Persijap, Minggu (19/10).

Raihan itu menjadi yang kedua bagi Mike Houptmeijer setelah berhasil mencapainya saat membantu Bali United menahan imbang tuan rumah Persija beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Pada laga terakhir kontra Persijap, Mike Houptmeijer melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat pemain Persijap frustasi.

Beberapa kali pemain Persijap berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United ini, tetapi tendangannya masih berhasil ditepis.

Total Mike Houptmeijer melakukan enam kali saves sepanjang pertandingan.

Baca Juga:

Selain melakukan enam kali saves dan satu kali menggagalkan penalti lawan, Mike Houptmeijer tercatat menggagalkan empat kali umpan crossing pemain Persijap.

Mike juga melakukan 34 kali successful passes dengan persentase penyelamatan sebanyak 86 persen.

Menurut Mike Houptmeijer, di Indonesia, pertandingan sangat dinamis dan emosional karena ada intensitas, atmosfer dan dukungan suporter yang luar biasa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mike Hauptmeijer bali united Persijap Kiper persita Bali United vs Persita Super League 2025-2026 Eredivisie Liga Indonesia PEC Zwolle

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita - JPNN.com Bali
    Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita
  2. Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis - JPNN.com Bali

    Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

  3. Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU