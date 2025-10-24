Mike Houptmeijer Bagi Resep Tampil Konsisten di Bali United, Modal Kontra Persita

bali.jpnn.com, DENPASAR - Meski baru lima bulan berseragam Bali United, Mike Houptmeijer menorehkan prestasi cukup mentereng.

Yang terbaru, mantan kiper klub Eredivisie, PEC Zwolle ini menyabet penghargaan sebagai Man of the Match (MoTM) pada laga Bali United kontra tuan rumah Persijap, Minggu (19/10).

Raihan itu menjadi yang kedua bagi Mike Houptmeijer setelah berhasil mencapainya saat membantu Bali United menahan imbang tuan rumah Persija beberapa waktu lalu.

Pada laga terakhir kontra Persijap, Mike Houptmeijer melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat pemain Persijap frustasi.

Beberapa kali pemain Persijap berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United ini, tetapi tendangannya masih berhasil ditepis.

Total Mike Houptmeijer melakukan enam kali saves sepanjang pertandingan.

Selain melakukan enam kali saves dan satu kali menggagalkan penalti lawan, Mike Houptmeijer tercatat menggagalkan empat kali umpan crossing pemain Persijap.

Mike juga melakukan 34 kali successful passes dengan persentase penyelamatan sebanyak 86 persen.