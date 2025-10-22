Ini Statistik Mentereng Mike Houptmeijer saat Bungkam Persijap, Fantastis

JPNN.com

Rabu, 22 Oktober 2025 – 09:51 WIB
Kiper Bali United Mike Hauptmeijer tampil luar biasa saat melawan Persijap. Foto: Instagram@baliunitedfc

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United berhasil mengamankan tiga poin krusial pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Bumi Gelora Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Bali United berhasil mengalahkan Persijap yang bermain dengan 10 pemain dengan skor 2 – 1.

Dua gol Bali United dicetak Kadek Agung menit ke-45+1 dan Jordy Bruijn menit ke-86.

Gol tunggal Persijap dicetak striker asing Carlos Franca menit ke-85.

Pemain yang layak disorot dalam kemenangan dramatis itu adalah penjaga gawang berkebangsaan Belanda, Mike Houptmeijer.

Mantan kiper klub Eredivisie PEC Zwolle ini melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat pemain Persijap frustasi.

Beberapa kali pemain Persijap berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United ini, tetapi tendangannya masih berhasil ditepis.

Total Mike Houptmeijer melakukan enam kali saves sepanjang pertandingan.

Selain melakukan enam kali saves dan satu kali menggagalkan penalti lawan, Mike Houptmeijer tercatat menggagalkan empat kali umpan crossing pemain Persijap.
