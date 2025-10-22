JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

Rabu, 22 Oktober 2025 – 09:23 WIB
Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim - JPNN.com Bali
Pelatih Persita Carlos Pena siap membawa anak asuhnya melawan Bali United, Sabtu (25/10) mendatang. Foto: Instagram @persija

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita tampil luar biasa menjelang laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United, Sabtu (25/10) mendatang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Persita belum pernah kalah dalam enam laga terakhir dengan hasil meraih lima kemenangan dan sekali menahan imbang lawan.

Seusai kalah dari Persebaya pada 16 Agustus 2025 lalu, Persita berhasil menahan imbang Madura United (24/8) dan lima kali menang pada pertandingan berikutnya.

Baca Juga:

Kemenangan yang diperoleh Persita terjadi pada saat melawan PSM Makassar (2 – 1), Persijap (2 – 1), Persib Bandung (2 – 1), Semen Padang (2 – 0) dan PSIM Yogyakarta (4 – 0).

Performa apik ini menjadi modal bagi Persita menantang Bali United yang selama ini superioritas saat kedua tim bentrok di lapangan.

Dengan nada merendah, pelatih Persita Carlos Pena mengaku tidak punya formula rahasia bisa meraih lima kemenangan beruntun ini.

Baca Juga:

Menurut Carlos Pena, kemenangan yang diperoleh Eber Bessa Cum sius murni karena keras keras semua pemain.

“Tidak ada rahasia. Kami bermain seperti laga sebelumnya.

Persita tampil luar biasa menjelang laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United, Sabtu (25/10) mendatang di Stadion Kapten Dipta
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   persita persita tangerang bali united Carlos Pena Bali United vs Persita Bali United vs Persita Tangerang Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini - JPNN.com Bali

    Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

  2. Bali United vs Persita: Carlos Pena Fokus Laga per Laga, Responsnya Berkelas - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persita: Carlos Pena Fokus Laga per Laga, Responsnya Berkelas

  3. Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu - JPNN.com Bali

    Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU