Persita On Fire Menjelang Kontra Bali United, Carlos Pena Sentil Rahasia Tim

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita tampil luar biasa menjelang laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United, Sabtu (25/10) mendatang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Persita belum pernah kalah dalam enam laga terakhir dengan hasil meraih lima kemenangan dan sekali menahan imbang lawan.

Seusai kalah dari Persebaya pada 16 Agustus 2025 lalu, Persita berhasil menahan imbang Madura United (24/8) dan lima kali menang pada pertandingan berikutnya.

Kemenangan yang diperoleh Persita terjadi pada saat melawan PSM Makassar (2 – 1), Persijap (2 – 1), Persib Bandung (2 – 1), Semen Padang (2 – 0) dan PSIM Yogyakarta (4 – 0).

Performa apik ini menjadi modal bagi Persita menantang Bali United yang selama ini superioritas saat kedua tim bentrok di lapangan.

Dengan nada merendah, pelatih Persita Carlos Pena mengaku tidak punya formula rahasia bisa meraih lima kemenangan beruntun ini.

Menurut Carlos Pena, kemenangan yang diperoleh Eber Bessa Cum sius murni karena keras keras semua pemain.

“Tidak ada rahasia. Kami bermain seperti laga sebelumnya.