Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

Selasa, 21 Oktober 2025 – 19:08 WIB
Kiper Bali United Mike Houptmeijer berhasil menggagalkan tendangan penalti pemain Persijap Alexis Gomes saat kedua tim bentrok di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Bali United mengalahkan Persijap dengan skor 2 - 1. Foto; Instagram @mikehouptmeijer

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United berhasil mengamankan tiga poin krusial pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Bumi Gelora Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Kemenangan ini didapatkan dengan perjuangan keras, terutama setelah Persijap Jepara bermain dengan 10 pemain seusai Wahyudi Hamisi diganjar wasit kartu kuning kedua.

Bali United berhasil menang setelah mengalahkan Persijap dengan skor 2 – 1.

Baca Juga:

Pemain yang layak disorot dalam laga itu adalah penjaga gawang Mike Houptmeijer.

Mantan kiper PEC Zwolle di Eredivisie ini melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat pemain Persijap frustasi.

Beberapa kali pemain Persijap berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United ini, tetapi tendangannya masih berhasil ditepis.

Baca Juga:

Persijap sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan setelah wasit memberikan hadiah penalti seusai Najeeb Yakubu ditekel Thijmen Goppel di kotak terlarang.

Namun, Alexis Gomes yang maju menjadi algojo gagal menjebol gawang Bali United yang dikawal Mike Houptmeijer.

Mike Houptmeijer yang menyabet Man of The Match (MoTM) mengungkap kegembiraannya sekaligus menyoroti pentingnya kemenangan ini bagi posisi tim di klasemen.
