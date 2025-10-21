Performa Apik Mike Houptmeijer Berbuah Manis, Sabet MoTM, Bilang Begini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United berhasil mengamankan tiga poin krusial pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Bumi Gelora Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Kemenangan ini didapatkan dengan perjuangan keras, terutama setelah Persijap Jepara bermain dengan 10 pemain seusai Wahyudi Hamisi diganjar wasit kartu kuning kedua.

Bali United berhasil menang setelah mengalahkan Persijap dengan skor 2 – 1.

Pemain yang layak disorot dalam laga itu adalah penjaga gawang Mike Houptmeijer.

Mantan kiper PEC Zwolle di Eredivisie ini melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat pemain Persijap frustasi.

Beberapa kali pemain Persijap berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United ini, tetapi tendangannya masih berhasil ditepis.

Persijap sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan setelah wasit memberikan hadiah penalti seusai Najeeb Yakubu ditekel Thijmen Goppel di kotak terlarang.

Namun, Alexis Gomes yang maju menjadi algojo gagal menjebol gawang Bali United yang dikawal Mike Houptmeijer.