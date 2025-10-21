Bali United vs Persita: Carlos Pena Fokus Laga per Laga, Responsnya Berkelas

JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 16:59 WIB
Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan bahwa timnya hanya akan fokus satu demi satu laga. Fokusnya kali ini adalah melawan Bali United yang akan berlangsung, Sabtu (25/10) mendatang. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita Tangerang mulai mengalihkan perhatiannya seusai menang melawan PSIM Yogyakarta dengan skor 4 - 0, Jumat (17/10) lalu.

Fokusnya kali ini adalah melawan tuan rumah Bali United.

Laga pekan ke-10 Super League 2025-2026 ini bakal berlangsung di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10).

Persita seharusnya melawan Bhayangkara FC di Indomilk Arena Tangerang terlebih dahulu sebelum melawan Bali United, tetapi karena ada agenda AFC Challenge League, status rumah pun ditukar.

Sebagai gantinya, Persita melawan Bali United lebih dahulu, sementara laga kontra Bhayangkara FC bergeser pada 1 November 2025 mendatang.

Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan bahwa timnya hanya akan fokus satu demi satu laga.

Mantan juru taktik Persija ini tak ingin memikirkan terlalu jauh tiga laga tandang sekaligus, salah satunya melawan Bali United.

“Kami menatap setiap pertandingan hanya satu demi satu.

Pelatih Persita Carlos Pena mengatakan bahwa timnya hanya akan fokus satu demi satu laga. Fokusnya kali ini adalah melawan Bali United
