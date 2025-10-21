Persita On Fire Jelang Lawan Bali United, Pablo Ganet Jadi Ancaman Serdadu Tridatu

JPNN.com

Selasa, 21 Oktober 2025 – 08:12 WIB
Gelandang Persita Pablo Ganet tampil on fire bersama Laskar Cisadane, jadi ancaman Bali United pada laga pekan kesembilan Super League di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (25/10) mendatang. Foto: Instagram @pabloganet

bali.jpnn.com, TANGERANG - Persita tampil luar biasa menjelang laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United, Sabtu (25/10) mendatang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Persita belum pernah kalah dalam enam laga terakhir dengan hasil meraih lima kemenangan dan sekali menahan imbang lawan.

Salah satu sosok berpengaruh di skuad Laskar Cisadane adalah gelandang asing kelahiran Malaga, Spanyol, Pablo Ganet.

Pada laga terakhir Persita kontra PSIM Yogyakarta, Pablo Ganet tampil konsisten dengan mencetak gol serta assist saat membawa timnya menang 4 – 0.

Meski masuk dari bangku cadangan setelah tugas internasionalnya bersama Timnas Guinea Khatulistiwa pekan lalu, Pablo Ganet tampil luar biasa.

Pablo Ganet langsung memberikan assist kepada Rayco Rodriguez yang mencetak gol indah dengan melewati dua pemain belakang lawan.

Pemain berusia 30 tahun kelahiran Malaga itu juga memiliki peluang emas ketika sudah berhadapan satu lawan satu dengan Cahya Supriadi. Sayang tendangannya masih bisa dihalau oleh sang kiper.

Baru di penghujung laga, Ganet sukses mencetak gol memanfaatkan kesalahan back pass dari pemain belakang lawan.

