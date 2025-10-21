Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Mario Lemos kembali buka suara setelah Persijap tumbang dari tim tamu Bali United pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Menurut Mario Lemos, ada beberapa penyebab Persijap keok.

Satu yang paling fatal dan layak segera dievaluasi adalah starting lineup Persijap.

Mario Lemos mengatakan sampai pekan kedelapan Super League 2025-2026, Persijap Jepara belum mempunyai starting lineup yang konsisten.

“Pada delapan laga ini, kami punya delapan lineup berbeda.

Alasannya bisa beragam, mulai dari cedera hingga hukuman kartu.

Ini juga yang bikin kami belum bisa tampil konsisten,” ujar Mario Lemos.

Persijap Jepara kembali menelan kekalahan dari tim tamu, Bali United dengan skor 1 – 2.