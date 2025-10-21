JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal

Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal

Selasa, 21 Oktober 2025 – 07:48 WIB
Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal - JPNN.com Bali
Kapten Bali United Ricky Fajrin berduel dengan penyerang Persijap Carlos Franca di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Bali United kalah dari Persijap dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @liga1match

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Mario Lemos kembali buka suara setelah Persijap tumbang dari tim tamu Bali United pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Menurut Mario Lemos, ada beberapa penyebab Persijap keok.

Satu yang paling fatal dan layak segera dievaluasi adalah starting lineup Persijap.

Baca Juga:

Mario Lemos mengatakan sampai pekan kedelapan Super League 2025-2026, Persijap Jepara belum mempunyai starting lineup yang konsisten.

“Pada delapan laga ini, kami punya delapan lineup berbeda.

Alasannya bisa beragam, mulai dari cedera hingga hukuman kartu.

Baca Juga:

Ini juga yang bikin kami belum bisa tampil konsisten,” ujar Mario Lemos.

Persijap Jepara kembali menelan kekalahan dari tim tamu, Bali United dengan skor 1 – 2.

Mario Lemos mengatakan sampai pekan kedelapan Super League 2025-2026, Persijap Jepara belum mempunyai starting lineup yang konsisten.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Mario Lemos Persijap Persijap Jepara bali united Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Starting XI Persijap Problem Besar Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal - JPNN.com Bali
    Mario Lemos Ungkap Problem Besar Persijap Setelah Kalah dari Bali United, Fatal
  2. Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata - JPNN.com Bali

    Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata

  3. Persijap Hancur Lebur di Kandang, Carlos Franca: Golku tak Penting Lagi! - JPNN.com Bali

    Persijap Hancur Lebur di Kandang, Carlos Franca: Golku tak Penting Lagi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU