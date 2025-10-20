Gojek Gandeng Bali United, Buka Peluang Profesional Anak Muda Pulau Dewata

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kolaborasi antara Gojek dan klub Super League 2025-2026 Bali United kini melangkah lebih jauh.

Dukungan tersebut tidak hanya berupa mobilitas suporter Semeton Bali dan UMKM lokal, tetapi juga menargetkan anak muda Pulau Dewata untuk bersiap bagi masa depannya.

Kerja sama itu kembali terwujud melalui penyelenggaraan program "Gojek x Bali United Coaching Clinic".

Gojek juga memberikan beasiswa penuh kepada lima talenta muda terbaik untuk berlatih di Bali United Academy selama enam bulan.

Program Coaching Clinic perdana berlangsung pada Minggu (19/10) kemarin di Bali United Training Centre, Pantai Purnama, Gianyar.

Coaching Clinik ini melibatkan lebih dari 150 peserta muda dari berbagai daerah di Bali, termasuk anak mitra driver, merchant, dan masyarakat Bali.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mencari dan mengembangkan bibit pesepakbola potensial yang akan menjadi generasi penerus sepak bola Bali.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa ekosistem Gojek bukan hanya soal mobilitas yang terintegrasi, tetapi juga pemberdayaan komunitas dan generasi muda.