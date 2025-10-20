Persijap Hancur Lebur di Kandang, Carlos Franca: Golku tak Penting Lagi!

JPNN.com

Senin, 20 Oktober 2025 – 14:14 WIB
Striker Persijap Carlos Franca kecewa kalah dari Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Persijap kalah dari Bali United dengan skor 1 - 2. Foto: Instagram @carlosfranca09

bali.jpnn.com, JEPARA - Rasa kecewa menghampiri pemain Persijap seusai tumbang dari Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026, Persijap Jepara tumbang dari Bali United dengan skor 1 – 2.

Dua gol Bali United dicetak Kadek Agung menit ke-45+1 dan Jordy Bruijn menit ke-86.

Gol tunggal Persijap dicetak striker asing Carlos Franca menit ke-85.

Dalam sesi konferensi pers seusai pertandingan kemarin malam, Carlos Franca mengatakan gol yang ia cetak tak penting lantaran Persijap kalah.

Menurut Carlos Franca, yang terpenting dalam sebuah pertandingan adalah kemenangan.

Oleh karena itu, meski dirinya berhasil mencetak gol, tetapi tidak berarti apa-apa bagi tim.

“Kecewa itu pasti.

Striker Carlos Franca mengatakan gol yang ia cetak tak penting lantaran Persijap kalah dari Bali United pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026.
