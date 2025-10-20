JPNN.com

Senin, 20 Oktober 2025 – 13:52 WIB
Mario Lemos Sakit Hati, Sebut Persijap Kurang Pengalaman Melawan Tim Besar - JPNN.com Bali
Pelatih Persijap Mario Lemos kecewa gagal meraih kemenangan saat melawan Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Persijap kalah dari Bali United dengan skor 1 - 2. Foto: Instagram @persijap_jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap kembali menelan pil pahit di kompetisi Super League 2025-2026.

Pada laga pekan kedelapan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam, Persijap kembali menelan kekalahan dari tim tamu, Bali United dengan skor 1 – 2.

Dua gol Bali United dicetak Kadek Agung menit ke-45+1 dan Jordy Bruijn menit ke-86.

Gol tunggal Persijap dicetak striker asing Carlos Franca menit ke-85.

Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun yang dialami Laskar Kalinyamat di ajang Super League 2025-2026, setelah tumbang dari Persita Tangerang dan Persik Kediri.

Hasil minus ini membuat juru taktik Persijap Mario Lemos kecewa berat.

“Hati saya sakit.

Kami benar-benar ingin menang, tetapi tim ini kurang pengalaman menghadapi tim besar seperti Bali United,” ujar Mario Lemos dalam rekaman konferensi pers yang diterima awak media.

