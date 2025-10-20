Mario Lemos Sakit Hati, Sebut Persijap Kurang Pengalaman Melawan Tim Besar
bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap kembali menelan pil pahit di kompetisi Super League 2025-2026.
Pada laga pekan kedelapan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam, Persijap kembali menelan kekalahan dari tim tamu, Bali United dengan skor 1 – 2.
Dua gol Bali United dicetak Kadek Agung menit ke-45+1 dan Jordy Bruijn menit ke-86.
Gol tunggal Persijap dicetak striker asing Carlos Franca menit ke-85.
Kekalahan ini menjadi yang ketiga secara beruntun yang dialami Laskar Kalinyamat di ajang Super League 2025-2026, setelah tumbang dari Persita Tangerang dan Persik Kediri.
Hasil minus ini membuat juru taktik Persijap Mario Lemos kecewa berat.
“Hati saya sakit.
Kami benar-benar ingin menang, tetapi tim ini kurang pengalaman menghadapi tim besar seperti Bali United,” ujar Mario Lemos dalam rekaman konferensi pers yang diterima awak media.
