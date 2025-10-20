JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian

Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian

Senin, 20 Oktober 2025 – 08:46 WIB
Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian - JPNN.com Bali
Kiper Bali United Mike Houptmeijer tampil gemilang saat melawan Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Bali United berhasil mengalahkan Persijap dengan skor 2 - 1. Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, JEPARA - Kemenangan yang diperoleh Bali United atas tuan rumah Persijap pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam adalah berkat kerja keras pemain.

Semua pemain Bali United berjibaku di tengah lapangan untuk bisa meraih kemenangan.

Hasil akhir, Bali United berhasil menumbangkan tuan rumah Persijap dengan skor 2 – 1.

Baca Juga:

Dua gol Bali United dicetak Kadek Agung menit ke-45 + 1 dan Jordy Bruijn menit ke-86.

Gol satu-satunya Persijap dicetak penyerang Carlos Franca menit ke-85.

Namun, apresiasi khusus layak diberikan kepada penjaga gawang Mike Houptmeijer.

Baca Juga:

Mantan kiper PEC Zwolle di Eredivisie ini melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat pemain Persijap frustasi.

Beberapa kali pemain Persijap berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United ini, tetapi tendangannya masih berhasil ditepis.

Mike Houptmeijer begitu tenang di bawah mistar gawang Bali Unietd pada laga kemarin malam dengan menggagalkan sejumlah pemain Persijap, termasuk penalti lawan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Persijap Persijap Jepara bali united Mike Hauptmeijer Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian - JPNN.com Bali
    Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian
  2. Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga

  3. Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU