Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian

bali.jpnn.com, JEPARA - Kemenangan yang diperoleh Bali United atas tuan rumah Persijap pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam adalah berkat kerja keras pemain.

Semua pemain Bali United berjibaku di tengah lapangan untuk bisa meraih kemenangan.

Hasil akhir, Bali United berhasil menumbangkan tuan rumah Persijap dengan skor 2 – 1.

Dua gol Bali United dicetak Kadek Agung menit ke-45 + 1 dan Jordy Bruijn menit ke-86.

Gol satu-satunya Persijap dicetak penyerang Carlos Franca menit ke-85.

Namun, apresiasi khusus layak diberikan kepada penjaga gawang Mike Houptmeijer.

Mantan kiper PEC Zwolle di Eredivisie ini melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, membuat pemain Persijap frustasi.

Beberapa kali pemain Persijap berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Bali United ini, tetapi tendangannya masih berhasil ditepis.