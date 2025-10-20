JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga

Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga

Senin, 20 Oktober 2025 – 08:22 WIB
Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Jordy Bruijn dikepung lima pemain Persijap saat kedua tim bentrok di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Bali United berhasil mengalahkan Persijap dengan skor 2 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Bali United kembali ke jalur kemenangan pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026.

Pada laga tandang menantang tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam, Bali United berhasil menang dengan skor 1 – 2.

Bali United harus susah payah mengalahkan 10 pemain Persijap setelah wasit memberikan kartu kuning kedua kepada Wahyudi Hamisi menit ke-53.

Baca Juga:

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Kadek Agung menit ke 45+1.

Persijap berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85 melalui Carlos Franca.

Penyerang termahal milik Persijap itu melakukan solo run dari garis pertahanan sendiri, lalu melepaskan tendangan akurat ke arah pojok gawang Bali United tanpa bisa diblok kiper Mike Houptmeijer.

Baca Juga:

Sayang ambisi pelatih Persijap Mario Lemos memetik poin di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, gagal total.

Satu menit setelah gawang Mike Houptmeijer kebobolan, pemain Bali United langsung menggebrak. Kolaborasi Tim Receveur dan Rahmat Arjuna bisa dieksekusi dengan apik oleh gelandang Jordy Bruijn.

Menurut Johnny Jansen, Bali United sebenarnya berpeluang menambah gol ke gawang Persijap setelah anak asuhnya menciptakan beberapa peluang matang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Persijap Persijap Jepara Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Atmosfer Pertandingan Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian

  2. Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga
  3. Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU