Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga

bali.jpnn.com, JEPARA - Bali United kembali ke jalur kemenangan pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026.

Pada laga tandang menantang tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam, Bali United berhasil menang dengan skor 1 – 2.

Bali United harus susah payah mengalahkan 10 pemain Persijap setelah wasit memberikan kartu kuning kedua kepada Wahyudi Hamisi menit ke-53.

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Kadek Agung menit ke 45+1.

Persijap berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85 melalui Carlos Franca.

Penyerang termahal milik Persijap itu melakukan solo run dari garis pertahanan sendiri, lalu melepaskan tendangan akurat ke arah pojok gawang Bali United tanpa bisa diblok kiper Mike Houptmeijer.

Sayang ambisi pelatih Persijap Mario Lemos memetik poin di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, gagal total.

Satu menit setelah gawang Mike Houptmeijer kebobolan, pemain Bali United langsung menggebrak. Kolaborasi Tim Receveur dan Rahmat Arjuna bisa dieksekusi dengan apik oleh gelandang Jordy Bruijn.