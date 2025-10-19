Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 21:53 WIB
Gelandang Bali United Jordy Bruijn melepaskan tendangan diadang pemain Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Bali United berhasil mengalahkan Persijap dengan skor 2 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Bali United melanjutkan tren positif di kompetisi Super League 2025-2026.

Setelah tiga pekan lalu mengalahkan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Bali United kembali memetik tiga poin pada pertandingan tandang kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Bali United berhasil mengalahkan Persijap dengan skor 2 – 1.

Dua gol Bali United dicetak Kadek Agung menit ke-45+1 dan Jordy Bruijn menit ke - 86.

Gol satu-satunya Persijap dicetak sang striker Carlos Franca menit ke-85.

Berdasarkan statistik pertandingan, Bali United lebih layak memenangkan laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 dibanding Persijap.

Meski kalah statistik, pemain Bali United lebih efektif memanfaatkan peluang menjadi gol dibandingkan tuan rumah.

Sepanjang laga, Persijap menguasai bola sebanyak 54 persen, sementara Bali United hanya 46 persen.

