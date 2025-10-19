Bali United Susah Payah Bungkam Persijap 2 – 1, Cek Klasemen Super League

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 21:18 WIB
Gelandang Bali United Kadek Agung berselebrasi seusai menjabol gawang tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10). Bali United mengalahkan Persijap dengan skor 2 - 1. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Bali United kembali ke jalur kemenangan pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026.

Pada laga tandang menantang tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam, Bali United berhasil menang dengan skor 1 – 2.

Bali United harus susah payah mengalahkan 10 pemain Persijap setelah wasit memberikan kartu kuning kedua kepada Wahyudi Hamisi menit ke-53.

Baca Juga:

Bali United mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Kadek Agung menit ke 45+1.

Persijap sebenarnya berpeluang menyamakan kedudukan setelah wasit memberikan hadiah penalti seusai Najeeb Yakubu ditekel Thijmen Goppel di kotak terlarang.

Namun, Alexis Gomes yang maju menjadi algojo gagal menjebol gawang Bali United yang dikawal Mike Houptmeijer.

Baca Juga:

Persijap akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-85 melalui Carlos Franca.

Penyerang termahal milik Persijap itu melakukan solo run dari garis pertahanan sendiri, lalu melepaskan tendangan akurat ke arah pojok gawang Bali United tanpa bisa diblok kiper Mike Houptmeijer.

Bali United kembali ke jalur kemenangan pada laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 setelah mengalahkan Persijap di Jepara dengan skor 2 - 1.
