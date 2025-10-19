Amunisi Asing Persijap Pede Gila-gilaan, Klaim Punya Energi Baru, Wajib 3 Poin

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 15:43 WIB
Amunisi asing Persijap Elvis Sakyi tampil percaya diri menjelang duel kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Foto: ILeague

bali.jpnn.com, JEPARA - Amunisi asing Persijap Elvis Sakyi buka suara menjelang laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Elvis Sakyi percaya diri (pede) skuad Laskar Kalinyamat siap tempur dan meraih tiga poin di kandang sendiri.

Menurut gelandang berkebangsaan Ghana ini, dua kekalahan dari Persita dan Persik Kediri menjadi pelajaran dan bahan intropeksi tim sebelum menantang Bali United.

Baca Juga:

Elvis Sakyi mengatakan Persijap siap bangkit.

“Kami sudah bekerja keras di tiga pekan ini untuk mempersiapkan diri.

Yang pasti kami menyesal harus menelan dua kekalahan di dua laga terakhir.

Baca Juga:

Namun kini kami sudah punya energi baru untuk bangkit (melawan Bali United),” kata Elvis Sakyi dilansir dari laman klub.

Elvis Sakyi berjanji tampil fight dan meraih kemenangan agar Persijap tidak makin terjerembab di papan klasemen.

Amunisi asing asal Ghana Elvin Sakyi percaya diri (pede) skuad Laskar Kalinyamat dan siap tempur untuk meraih tiga poin di kandang sendiri kontra Bali United
TAGS   amunisi asing gelandang Persijap Elvis Sakyi Persijap Jepara bali united Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Super League 2025-2026

