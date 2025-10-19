Persijap vs Bali United! Instruksi Mario Lemos untuk Pemain: Agresif & Keras!

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 15:21 WIB
Pelatih Persijap Mario Lemos minta anak asuhnya bermain agresif saat melawan Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Foto: Instagram @persijap-jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap dalam semangat yang tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan seusai jeda kompetisi karena momen FIFA Matchday.

Kesempatan itu datang saat Persijap menjamu Bali United pada laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Laga ini menjadi momen bagi Persijap untuk bangkit setelah dua laga sebelumnya melawan Persita Tangerang dan Persik Kediri berakhir dengan kekalahan.

Baca Juga:

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui skuad Laskar Kalinyamat kehilangan pola permainan saat kalah pada dua laga terakhir.

Najeeb Yakubu Cum sius gagal bermain dengan apik seperti saat mengalahkan juara Liga 1 musim lalu, Persib Bandung dan Persis Solo.

“Iya, kami seperti kehilangan jalan dan kami ingin menemukan kembali jalan itu.

Baca Juga:

Kami kehilangan cara bermain seperti melawan Persib maupun Persis,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman Ileague.

Namun, kata Mario Lemos, cara bermain yang buruk itu harus dilupakan.

Tim pelatih telah melakukan evaluasi agar pada laga melawan Bali United, pemain Persijap bisa tampil agresif dan meraih kemenangan di kandang sendiri.
TAGS   Persijap Persijap Jepara bali united Mario Lemos Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United Super League 2025-2026 Persib persis solo

