Persijap vs Bali United! Instruksi Mario Lemos untuk Pemain: Agresif & Keras!

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap dalam semangat yang tinggi untuk kembali ke jalur kemenangan seusai jeda kompetisi karena momen FIFA Matchday.

Kesempatan itu datang saat Persijap menjamu Bali United pada laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Laga ini menjadi momen bagi Persijap untuk bangkit setelah dua laga sebelumnya melawan Persita Tangerang dan Persik Kediri berakhir dengan kekalahan.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengakui skuad Laskar Kalinyamat kehilangan pola permainan saat kalah pada dua laga terakhir.

Najeeb Yakubu Cum sius gagal bermain dengan apik seperti saat mengalahkan juara Liga 1 musim lalu, Persib Bandung dan Persis Solo.

“Iya, kami seperti kehilangan jalan dan kami ingin menemukan kembali jalan itu.

Kami kehilangan cara bermain seperti melawan Persib maupun Persis,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman Ileague.

Namun, kata Mario Lemos, cara bermain yang buruk itu harus dilupakan.