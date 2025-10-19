Super League: Bali United Tanpa Kendala Kontra Persijap, 5 Pemain Inti Absen, Duh

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 08:28 WIB
Gelandang bertahan Reyner Barusu dan Irfan Jaya dipastikan absen membela Bali United saat melawan Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Bali United tanpa kendala menghadapi laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Waktu tiga pekan break kompetisi karena agenda FIFA Matchday dimanfaatkan tim kepelatihan untuk menggenjot latihan menyambut pertandingan penting ini.

Menurut pelatih Bali United Johnny Jansen, tim kepelatihan telah berbicara dengan semua pemain, terkait taktik, strategi dan skema yang akan dimainkan tim saat melawan Persijap.

"Kami memiliki persiapan yang bagus setelah tiga minggu lalu memainkan laga terakhir.

Jadi, kami punya waktu dalam menganalisis Persijap Jepara sebagai lawan kami saat ini.

Semoga pertandingan akan berlangsung menarik," ujar pelatih Johnny Jansen dilansir dari laman.

Meski tanpa kendala, ada persoalan dalam komposisi pemain yang akan diturunkan melawan Persijap Jepara.

Menurut Jo Jansen, ada beberapa pemain yang terpaksa absen karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

