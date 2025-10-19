Persijap vs Bali United: Joao Ferrari Comeback, Target 3 Poin di Jepara

JPNN.com

Minggu, 19 Oktober 2025 – 07:57 WIB
Bek tengah Joao Ferrari kembali masuk starting XI Bali United saat bentrok melawan tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam ini. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Bek tengah Joao Ferrari akhirnya kembali bersama tim.

Absen dalam dua laga terakhir karena skorsing Komdis PSSI, mantan pemain PSIS Semarang dipastikan kembali masuk starting XI Bali United saat bentrok melawan tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Kehadiran Joao Ferrari di lini belakang Bali United disambut hangat oleh sang pelatih kepala, Johnny Jansen.

"Saya senang Joao (Ferrari) sudah kembali setelah tiga pekan harus absen dari tim," ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Joao Ferrari semringah bisa merumput bersama tim seusai laga kontra Madura United pada 30 Agustus 2025 lalu.

Pesepak bola asal Brasil ini mengaku sudah mempersiapkan diri menjelang laga penting ini.

Bermain di jantung pertahanan tim bersama Tim Receveur, Joao Ferrari berusaha mengawal gawang Mike Houptmeijer dari kebobolan.

 "Kami memiliki persiapan yang baik dengan bekerja keras dalam beberapa minggu terakhir.

