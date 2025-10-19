Jo Jansen Puji Gaya Bermain Laskar Kalinyamat, Waspadai 2 Pemain Ini, Berkelas

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Bali United Johnny Jansen secara terbuka memuji gaya bermain tuan rumah Persijap menjelang laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) malam.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrabnya, Laskar Kalinyamat, julukan Persijap, memiliki gaya bermain yang militan.

"Saya tahu mereka memiliki permainan menekan yang tinggi dengan berlari dalam arena pertandingan.

Ini harus diwaspadai,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, menyebut dua pemain Persijap yang patut diwaspadai, yakni penyerang sayap Najeeb Yakubu dan Rosalvo.

Keduanya kerap menjadi pemain pembeda yang bisa mengubah hasil akhir pertandingan.

“Ada Yakubu yang bertahan dan menyerang dengan sangat baik.

Lalu ada pemain depan dengan nomor 10 (Rosalvo) itu juga sangat baik.