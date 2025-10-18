Persijap vs Bali United: Mario Lemos Usung Misi Besar, Target 3 Poin

JPNN.com

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 18:41 WIB
Pemain Persijap berlatih menjelang duel kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) besok. Foto: Instagram @persijap-jepara

bali.jpnn.com, JEPARA - Persijap bersiap menghadapi laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) besok.

Mengingat pentingnya laga ini, Persijap bersiap bangkit dan tidak mengulangi kesalahan dua kali menelan kekalahan seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya.

Persijap kalah beruntun sebelum melawan Bali United, yakni saat keok melawan Persita Tangerang dan Persik Kediri.

Pelatih Persijap Mario Lemos mengatakan tim kepelatihan telah melakukan evaluasi menyeluruh dan siap tampil maksimal demi mengejar poin penuh pada laga kandang kali ini.

“Kami harus bertahan lebih baik dan menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman klub.

Juru taktik asal Portugal ini mengaku laga besok menjadi ujian mental dan teknis bagi skuad Laskar Kalinyamat.

Ada dua penyebabnya. Pertama, karena kalah beruntun dua kali.

Kedua, lantaran Persijap menghadapi tim kuat sekelas Bali United.

