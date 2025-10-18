Mario Lemos Semringah Dua Amunisi Impor Kembali, Senjata Kontra Bali United

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Persijap Mario Lemos semringah menjelang laga pekan kesembilan Super League 2025-2026 kontra Bali United di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) besok.

Pasalnya, dua amunisi impor yang absen pada laga sebelumnya telah kembali berlatih bersama skuad Laskar Kalinyamat.

Keduanya adalah gelandang serang Alexis Gomes dan penyerang Carlos Franca.

Keduanya yang absen karena skorsing dari Komdis PSSI bisa menjadi andalan Persijap saat melawan tim kuat Bali United.

“Dari pertandingan terakhir kami, ada beberapa pemain yang kembali, yaitu Alexis Gomez dan Carlos Franca,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman klub.

Menurut juru taktik dari Portugal ini, Persijap harus mampu menampilkan permainan terbaik, tidak gampang ditekan lawan dan melahirkan banyak peluang.

“Kami harus bertahan lebih baik dan menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol,” kata Mario Lemos.

Oleh karena itu, selama jeda kompetisi, Mario Lemos mengasah taktik dan strategi tim menghadapi laga penting ini.