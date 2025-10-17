Legenda Real Madrid & Timnas Brasil Marcelo Mendadak ke Bali, Ini Agendanya

JPNN.com

Jumat, 17 Oktober 2025 – 22:29 WIB
Legenda hidup klub La Liga, Real Madrid sekaligus bintang Timnas Brasil Marcelo memberikan materi latihan kepada pemain Bali United Academy di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Jumat (17/10). Foto: Instagram @baliunited

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali kembali kedatangan bintang sepak bola dunia.

Kali ini yang datang adalah legenda hidup klub La Liga, Real Madrid sekaligus bintang Timnas Brasil, Marcelo.

Marcelo menyusul sejumlah legenda sepak bola dunia lainnya, seperti Patrick Kluivert, Dennis Wise, Eric Abidal, Jesse Lingard, Christian Veron, Carles Puyol hingga Dele Alli.

Pesepak bola yang punya ciri khas rambut kribo ini terlihat menyambangi Bali United Training Center di Pantai Purnama, Gianyar, Jumat (17/10) pagi.

Pemain sepak bola yang memiliki nama lengkap Marcelo Viera ini datang bukan semata untuk berlibur ke Bali, tetapi juga memberikan materi khusus untuk para pemain muda dari Bali United Academy.

Mantan pemain belakang ini memberitakan materi latihan untuk tiga kelompok usia.

Beberapa kali Marcelo mempertunjukkan skill dan kebolehannya dalam memainkan si kulit bundar, bahkan beberapa umpan melengkung diperlihatkan kepada para siswa Bali United Academy.

Tidak lupa dia memberikan arahan selama beberapa waktu di dalam lapangan kepada pemain muda binaan Bali United tersebut.

