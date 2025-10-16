Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen mulai memimpin latihan skuad Bali United menjelang laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) lusa.

Latihan kali ini melanjutkan program yang telah berjalan bersama asisten Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.

Johnny Jansen diketahui absen beberapa hari memimpin latihan tim lantaran pulang kampung ke Belanda.

Keberadaan pelatih kepala membuat energi pemain Bali United menjelang duel perdana melawan tim promosi Persijap.

Dilansir dari laman klub, Johnny Jansen mengaku tidak menjanjikan gelar juara kali ketiga untuk Bali United pada musim pertamanya di Liga Indonesia.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrab, banyak hal yang harus diperbaiki tim sebelum bicara target juara bersama Bali United.

“Saya harus bisa memberikan energi positif, pola latihan yang baik dan pemahaman akan sepak bola yang benar.

Namun, semua itu harus pelan-pelan berlangsung untuk dapat dipahami dengan baik oleh semua pemain,” ujar Johnny Jansen.