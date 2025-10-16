JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini

Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini

Kamis, 16 Oktober 2025 – 19:27 WIB
Johnny Jansen Blak-blakan, tak Dibebani Target Juara, Cukup Posisi Ini - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen memimpin skuad Serdadu Tridatu. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen mulai memimpin latihan skuad Bali United menjelang laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) lusa.

Latihan kali ini melanjutkan program yang telah berjalan bersama asisten Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.

Johnny Jansen diketahui absen beberapa hari memimpin latihan tim lantaran pulang kampung ke Belanda.

Baca Juga:

Keberadaan pelatih kepala membuat energi pemain Bali United menjelang duel perdana melawan tim promosi Persijap.

Dilansir dari laman klub, Johnny Jansen mengaku tidak menjanjikan gelar juara kali ketiga untuk Bali United pada musim pertamanya di Liga Indonesia.

Menurut Jo Jansen, sapaan akrab, banyak hal yang harus diperbaiki tim sebelum bicara target juara bersama Bali United.

Baca Juga:

“Saya harus bisa memberikan energi positif, pola latihan yang baik dan pemahaman akan sepak bola yang benar.

Namun, semua itu harus pelan-pelan berlangsung untuk dapat dipahami dengan baik oleh semua pemain,” ujar Johnny Jansen.

Pelatih Johnny Jansen mengaku tidak menjanjikan gelar juara kali ketiga untuk Bali United pada musim pertamanya di Liga Indonesia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Juara Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026 Persijap Persijap Jepara Persijap vs Bali United

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos? - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos?

  2. Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi - JPNN.com Bali

    Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi

  3. Pelatih Eropa Jo Jansen Syok dengan Kerasnya Kompetisi di Indonesia, Bilang Sulit - JPNN.com Bali

    Pelatih Eropa Jo Jansen Syok dengan Kerasnya Kompetisi di Indonesia, Bilang Sulit

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU