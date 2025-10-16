Johnny Jansen Otak-atik Starting XI Bali United vs Persijap, Lini Tengah Keropos?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pelatih Johnny Jansen mulai memimpin latihan skuad Bali United menjelang laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) lusa.

Latihan kali ini melanjutkan program yang telah berjalan bersama asisten Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.

Johnny Jansen diketahui absen beberapa hari memimpin latihan tim lantaran pulang kampung ke Belanda.

Keberadaan pelatih kepala membuat energi pemain Bali United menjelang duel perdana melawan tim promosi Persijap.

Dalam latihan dua hari terakhir, tim kepelatihan Bali United tidak hanya mematangkan strategi, tetapi juga mengotak-atik starting XI yang akan diturunkan melawan Persijap.

Sama seperti enam laga sebelumnya, Johnny Jansen diprediksi akan memakai formasi andalan 4 - 3 – 3 defending yang bisa bertransformasi menjadi 4 – 4 – 2 saat menyerang.

Posisi penjaga gawang diprediksi masih menjadi milik mantan kiper PEC Zwolle, Mike Hauptmeijer.

Meski gawang kiper berkebangsaan Belanda itu telah dibobol lawan 14 kali, tetapi Johnny Jansen yakin dengan kemampuan sang kiper lantaran banyak melakukan saves bersama Bali United.