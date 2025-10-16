Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas U17 Indonesia kian intensif mempersiapkan diri bertarung di ajang Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar awal November mendatang.

Para pemain saat ini mengikuti training center (TC) di Jakarta sebelum terbang ke Dubai untuk menggelar laga uji coba menyambut Piala Dunia U17 2025.

Timnas U17 Indonesia berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Ini keikutsertaan Indonesia kedua kali setelah edisi 2023 ketika menjadi tuan rumah.

Pemain Timnas U17 Indonesia I Putu Panji seusai sesi latihan kemarin (15/10) menegaskan ia dan skuad Garuda Nusantara ingin menikmati setiap momen Piala Dunia U17 2025 dengan enjoy.

Meski demikian, para pemain akan bekerja keras memberikan performa terbaik untuk Timnas U17 Indonesia.

“Kami pengen enjoy aja sih. Soalnya ini jadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami.

Ini turnamen paling besar di usia kami, Piala Dunia,” kata Putu Panji dilansir dari Antara.