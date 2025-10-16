JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi

Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi

Kamis, 16 Oktober 2025 – 10:15 WIB
Piala Dunia U17 2025: Bek Muda Bali United Enjoy, Fokus Asah Taktik & Strategi - JPNN.com Bali
Kapten Timnas U17 Indonesia Putu Panji Apriawan milik Bali United mengaku enjoy sebelum tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar awal November ini. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas U17 Indonesia kian intensif mempersiapkan diri bertarung di ajang Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar awal November mendatang.

Para pemain saat ini mengikuti training center (TC) di Jakarta sebelum terbang ke Dubai untuk menggelar laga uji coba menyambut Piala Dunia U17 2025.

Timnas U17 Indonesia berada di Grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia.

Baca Juga:

Ini keikutsertaan Indonesia kedua kali setelah edisi 2023 ketika menjadi tuan rumah.

Pemain Timnas U17 Indonesia I Putu Panji seusai sesi latihan kemarin (15/10) menegaskan ia dan skuad Garuda Nusantara ingin menikmati setiap momen Piala Dunia U17 2025 dengan enjoy.

Meski demikian, para pemain akan bekerja keras memberikan performa terbaik untuk Timnas U17 Indonesia.

Baca Juga:

“Kami pengen enjoy aja sih. Soalnya ini jadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami.

Ini turnamen paling besar di usia kami, Piala Dunia,” kata Putu Panji dilansir dari Antara.

Timnas U17 Indonesia kian intensif mempersiapkan diri bertarung di ajang Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar awal November mendatang.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Piala Dunia U17 2025 Timnas U17 Indonesia I Putu Panji I Putu Panji Apriawan bali united bali united youth nova arianto

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Pelatih Eropa Jo Jansen Syok dengan Kerasnya Kompetisi di Indonesia, Bilang Sulit - JPNN.com Bali

    Pelatih Eropa Jo Jansen Syok dengan Kerasnya Kompetisi di Indonesia, Bilang Sulit

  2. H2H Persijap vs Bali United: Duel Perdana, Siapa Jadi Pemenang? - JPNN.com Bali

    H2H Persijap vs Bali United: Duel Perdana, Siapa Jadi Pemenang?

  3. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU