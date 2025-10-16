Pelatih Eropa Jo Jansen Syok dengan Kerasnya Kompetisi di Indonesia, Bilang Sulit

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebersamaan Johnny Jansen bersama Bali United telah berjalan lima bulan sejak diperkenalkan Mei 2025 lalu.

Mantan juru taktik klub Eredivisie, PEZ Zwolle ini juga sudah melakoni tujuh laga resmi bersama Bali United dan delapan pertandingan uji coba.

Dalam tujuh pertandingan resmi Bali United, Johnny Jansen memberikan dua kemenangan, tiga kali hasil seri dan dua kali kalah.

Johnny Jansen mulai merasakan perbedaan saat melatih di Indonesia dengan Belanda.

“Pertama kali saya menjalani kompetisi di sini (Indonesia) dan melihat wah situasi yang sulit karena terkadang kami bagus dan terkadang kami menurun.

Kami bisa memenangkan bola dan kadang kehilangan bola dan harus cepat melakukan transisi perubahan dalam pertandingan,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Jo Jansen, sapaan akrabnya makin syok ketika melihat situasi kacau di pertandingan terjadi pelanggaran dan wasit mengambil keputusan yang salah. Suporter pasti berteriak.

Artinya, kata Jo Jansen, hubungan suporter dengan tim sangat erat terutama di Bali United.