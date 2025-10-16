H2H Persijap vs Bali United: Duel Perdana, Siapa Jadi Pemenang?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim promosi Persijap sepertinya tidak main-main saat menjamu Bali United pada laga pekan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Tak ingin kembali malu di kandang sendiri, pelatih Persijap Mario Lemos menambah porsi latihan skuad Kalinyamat menjelang duel penting itu.

Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim sepanjang sejarah di kompetisi resmi.

Hal itu karena Persijap baru kembali ke kasta tertinggi kompetisi Liga Indonesia setelah sekian lama, sementara Bali United konsisten tampil di kasta tertinggi terbentuknya klub tersebut.

Coach Mario Lemas menggunakan jeda kompetisi selama kurang lebih dua minggu untuk mengevaluasi timnya.

“Kami fokus berlatih dan mempersiapkan tim. Itu sesuatu yang memang kami butuhkan setelah dua pertandingan terakhir,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman klub.

Juru taktik asal Portugal itu ingin para pemain Persijap Jepara fokus dan tidak gampang kehilangan konsentrasi.

“Saya ingin memaksimalkan jeda pertandingan yang cukup lama untuk membangun tim menjadi lebih baik,” tuturnya.