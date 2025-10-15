JPNN.com

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:52 WIB
Piala Dunia U17 2025: Nova Tunggu Pemain Diaspora, Sentil Mental & Laga Uji Coba - JPNN.com Bali
Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto saat memimpin latihan anak asuhnya di fasilitas latihan tim Bali United di Gianyar. TC Timnas U17 Indonesia kini pindah ke Jakarta sebelum menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar awal November nanti. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto mulai memanggil pemain untuk mengikuti pemusatan latihan yang berlangsung di Stadion Madya, Jakarta.

Training center (TC) Timnas U17 Indonesia dijadwalkan berlangsung di Jakarta, mulai Rabu hari ini (15/10).

Ada 27 pemain yang dipanggil untuk mengikuti TC menuju Piala Dunia U17 yang berlangsung pada November 2025 di Qatar.

Namun, dari 27 pemain, baru 23 pemain yang ikut bergabung bersama tim melakukan latihan hari ini, empat lainnya menyusul.

“Kalau pemain diaspora memang (Matthew) Baker baru tiba nanti malam, termasuk Lukas (Lee) yang baru tiba sore ini," kata pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto dilansir dari Antara.

Kloter terakhir yang baru bergabung nanti ada Mike Rajasa, kiper anyar yang diperkirakan baru bergabung pada 2 November 2025 atau dua hari sebelum menuju Piala Dunia U17.

Menurut Nova Arianto, Mike Rajasa telat bergabung karena klubnya FC Utrecht masih ada kompetisi yang harus diikuti sang pemain.

“Klub Mike Rajasa baru mengizinkan pemainnya bergabung 2 November nanti,” ujar Nova Arianto.

