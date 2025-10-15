Jay Idzes Bela Erick Thohir, Sorot Komentar Negatif Fan, Kalimatnya Menyentuh

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes akhirnya angkat bicara seputar Ketum PSSI Erick Thohir yang dianggap banyak pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan Skuad Garuda menembus Piala Dunia 2025 selain pelatih Patrick Kluivert.

Jay Idzes secara terbuka mengatakan tidak sepakat dengan komentar negatif warganet tentang sosok Erick Thohir.

Dilansir dari Antara, pemain Serie A Sassuolo ini merasa terpanggil menjadi benteng bagi Erick Thohir lantaran menilai komentar warganet sudah diluar konteks

"Yang banyak orang tidak sadari adalah betapa banyak usaha yang mereka (Erick Thohir dan tim) lakukan di balik layar untuk memastikan segala sesuatunya terurus dengan baik bagi kami sebagai pemain," tulis Jay Idzes dalam laman media sosialnya.

Menurut pemain berdarah Semarang – Belanda ini, keberadaan Erick Thohir dan tim menghadirkan kondisi terbaik bagi semua pemain di luar pemain.

Keberadaan Erick Thohir membuat pemain bisa fokus sepenuhnya di dalam lapangan.

Jay Idzes mengatakan semua pemain memiliki impian membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi dan mewakili negara di panggung Piala Dunia.

Dia mengatakan, meskipun gagal melaju ke Piala Dunia 2026, tim telah mencapai tonggak penting yang patut dibanggakan.