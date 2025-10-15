JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Jay Idzes Bela Erick Thohir, Sorot Komentar Negatif Fan, Kalimatnya Menyentuh

Jay Idzes Bela Erick Thohir, Sorot Komentar Negatif Fan, Kalimatnya Menyentuh

Rabu, 15 Oktober 2025 – 21:27 WIB
Jay Idzes Bela Erick Thohir, Sorot Komentar Negatif Fan, Kalimatnya Menyentuh - JPNN.com Bali
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes secara terbuka mengatakan tidak sepakat dengan komentar negatif warganet tentang sosok Ketum PSSI Erick Thohir setelah Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes akhirnya angkat bicara seputar Ketum PSSI Erick Thohir yang dianggap banyak pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan Skuad Garuda menembus Piala Dunia 2025 selain pelatih Patrick Kluivert.

Jay Idzes secara terbuka mengatakan tidak sepakat dengan komentar negatif warganet tentang sosok Erick Thohir.

Dilansir dari Antara, pemain Serie A Sassuolo ini merasa terpanggil menjadi benteng bagi Erick Thohir lantaran menilai komentar warganet sudah diluar konteks

Baca Juga:

"Yang banyak orang tidak sadari adalah betapa banyak usaha yang mereka (Erick Thohir dan tim) lakukan di balik layar untuk memastikan segala sesuatunya terurus dengan baik bagi kami sebagai pemain," tulis Jay Idzes dalam laman media sosialnya.

Menurut pemain berdarah Semarang – Belanda ini, keberadaan Erick Thohir dan tim menghadirkan kondisi terbaik bagi semua pemain di luar pemain.

Keberadaan Erick Thohir membuat pemain bisa fokus sepenuhnya di dalam lapangan.

Baca Juga:

Jay Idzes mengatakan semua pemain memiliki impian membawa Timnas Indonesia ke level lebih tinggi dan mewakili negara di panggung Piala Dunia.

Dia mengatakan, meskipun gagal melaju ke Piala Dunia 2026, tim telah mencapai tonggak penting yang patut dibanggakan.

Jay Idzes secara terbuka mengatakan tidak sepakat dengan komentar negatif warganet tentang sosok Erick Thohir setelah Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jay Idzes Erick Thohir Kapten Timnas Indonesia Ketum PSSI Erick Thohir Timnas Indonesia warganet fan suporter Kualifikasi Piala Dunia 2026 Piala Dunia 2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

  2. Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

  3. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU