Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United rugi besar menjelang laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Gelandang pengatur serangan Mirza Mustafic hampir pasti absen pada laga yang berlangsung pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA itu.

Mantan pemain FK Sarajevo di Liga Serbia ini terpaksa menepi karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

Mirza Mustafic harus mengembalikan kondisi fisiknya setelah mengalami dislokasi bahu saat membantu Bali united melawan Semen Padang pada laga pekan ketujuh Super League 2025-2026, 26 September lalu.

Dislokasi bahu yang dialami Mirza Mustafic ini menjadi kali kedua karena kali pertama terjadi saat bersua dengan bintang Prancis, Kylian Mbappe, pada Juni 2024 lalu.

“Ini bukan yang pertama. Sebelumnya pernah terjadi bulan Juni tahun lalu saat saya bermain dengan Luksemburg melawan Prancis dalam pertandingan persahabatan,” ujar Mirza Mustafic dilansir dari laman klub.

Pada laga tersebut, Timnas Luksemburg kalah 3-0 dari tuan rumah Prancis melalui gol Kolo Muani, Jonathan Clauss, dan Kylian Mbappe

Mirza Mustafic yang masuk di penghujung babak pertama hanya mampu bermain 11 menit hingga menit 55.