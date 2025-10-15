Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen kembali mendampingi Bali United pada sesi latihan Rabu (15/10) pagi seusai pulang dari Belanda.

Selama Johnny Jansen ke Bali, program latihan skuad Serdadu Tridatu dipimpin asisten pelatih Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.

Latihan Rabu pagi ini untuk persiapan laga tandang pekan kedelapan Super League 2025-2026 menghadapi tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Versi tim, kedatangan Johnny Jansen kali ini memberikan energi positif bagi para asisten pelatih, pemain hingga ofisial.

“Saya selalu berkata kepada para pemain untuk memberikan 100 persen di latihan dan pertandingan.

Semua pihak terkait di tim sangat berhubungan untuk saling membantu mengembangkan tim ini menjadi lebih baik,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Johnny Jansen, meski berstatus tim promosi, Persijap tetap menjadi ancaman bagi Bali United.

Buktinya, Persijap mampu mengalahkan tim juara Liga 1, Persib Bandung.