JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap

Rabu, 15 Oktober 2025 – 15:26 WIB
Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali
Pelatih Johnny Jansen kembali mendampingi Bali United pada sesi latihan Rabu (15/10) pagi seusai pulang dari Belanda. Latihan pagi ini untuk persiapan laga pekan kedelapan Super League 2026-2026 kontra Persijap. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen kembali mendampingi Bali United pada sesi latihan Rabu (15/10) pagi seusai pulang dari Belanda.

Selama Johnny Jansen ke Bali, program latihan skuad Serdadu Tridatu dipimpin asisten pelatih Jeffrey Talan dan Ronnie Pander.

Latihan Rabu pagi ini untuk persiapan laga tandang pekan kedelapan Super League 2025-2026 menghadapi tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Baca Juga:

Versi tim, kedatangan Johnny Jansen kali ini memberikan energi positif bagi para asisten pelatih, pemain hingga ofisial.

“Saya selalu berkata kepada para pemain untuk memberikan 100 persen di latihan dan pertandingan.

Semua pihak terkait di tim sangat berhubungan untuk saling membantu mengembangkan tim ini menjadi lebih baik,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Baca Juga:

Menurut Johnny Jansen, meski berstatus tim promosi, Persijap tetap menjadi ancaman bagi Bali United.

Buktinya, Persijap mampu mengalahkan tim juara Liga 1, Persib Bandung.

Pelatih Johnny Jansen kembali mendampingi Bali United pada sesi latihan Rabu (15/10) pagi seusai pulang dari Belanda. Latihan ini untuk laga kontra Persijap
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united Persijap Persijap Jepara Persijap vs Bali United Persijap Jepara vs Bali United latihan tim Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe - JPNN.com Bali

    Terungkap Riwayat Cedera Dislokasi Bahu Mirza Mustafic, Ada Peran Kylian Mbappe

  2. Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Kembali Pimpin Latihan Bali United, Ini Targetnya Kontra Persijap
  3. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU