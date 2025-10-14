Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

bali.jpnn.com, JEPARA - Tim promosi Persijap sepertinya tidak main-main saat menjamu Bali United pada laga pekan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Tak ingin kembali malu di kandang sendiri, pelatih Mario Lemos menambah porsi latihan skuad Kalinyamat menjelang duel penting itu.

Pelatih 39 tahun berkebangsaan Portugal ini tak ingin Persijap terjungkal untuk kali ketiga setelah pada dua laga sebelumnya kalah dari Persita dan Persik Kediri.

“Kami fokus berlatih dan mempersiapkan tim.

Itu sesuatu yang memang kami butuhkan setelah dua pertandingan terakhir,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman klub.

Sama seperti Bali United yang menggelar laga uji coba kontra Perseden Denpasar menjelang laga pekan kedelapan, Persijap juga melakukan hal yang sama.

Persijap dilaporkan menggelar laga uji coba melawan Jepala Local Team.

Mario Lemos ingin para pemainnya fokus dan tidak gampang kehilangan konsentrasi.