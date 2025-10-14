Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United rugi besar menjelang laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang.

Gelandang pengatur serangan Mirza Mustafic dipastikan absen pada laga yang berlangsung pukul 19.00 WIB atau 20.00 WITA itu.

Mantan pemain FK Sarajevo di Liga Serbia ini terpaksa menepi karena masih dalam tahap pemulihan cedera.

Kolektor tiga gol untuk Bali United ini mengalami cedera bahu dan membutuhkan waktu untuk pemulihan.

Cedera bahu itu diperoleh Mirza Mustafic saat membela Bali United melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, 26 September 2025 lalu.

Mirza Mustafic yang baru bermain empat menit, terpaksa ditarik keluar lapangan setelah berebut bola dengan pemain lawan.

Meski dua pekan menjalani perawatan, kondisi pemain Timnas Luxembourg ini belum ideal untuk turun ke lapangan hijau membantu tim.

“Cedera saya sebenarnya sudah membaik, hanya saya belum merasakan 100 persen bugar.