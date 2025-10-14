Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

JPNN.com

Selasa, 14 Oktober 2025 – 06:54 WIB
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel berduel dengan pemain PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Sabtu (20/9). Tuan rumah Bali United kalah telak dari PSIM dengan skor 1 - 3. Bali United makin merana setelah disanksi Komdis PSSI Rp 30 juta. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kabar buruk datang dari Bali United.

Menjelang laga pekan kedelapan Super League 2025-2026 kontra Persijap di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Minggu (19/10) mendatang, Bali United menerima sanksi dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Dalam sidang 25 September 2025, Komdis PSSI menjatuhkan denda sebesar Rp 30 juta kepada Bali United.

Sanksi itu diberikan kepada Bali United saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, pada 20 September 2025.

“Terjadi pelemparan kemasan air minum ke dalam area lapangan pertandingan yang dilakukan oleh penonton Bali United dari sisi timur laut,” tulis PSSI dalam pernyataan resminya.

Sanksi denda itu sangat merugikan Bali United.

Apalagi pada laga kontra PSIM Yogyakarta, Bali United kalah di depan pendukungnya sendiri dengan skor 1 – 3.

Bali United yang unggul lebih dahulu melalui Mirza Mustafic pada menit ke-17, dibalas tiga gol oleh PSIM Yogyakarta.

